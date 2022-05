Advertising

leggo.it

A differenza di altri due corregionali, che avevano chiesto il suicidio assistito ma avevano preferito restare anonimi,si è voluto esporre personalmente, diffondendo anche un video in cui ......amici d'infanzia e i vecchi compagni di squadra - tra cui l'attuale capitano della Sampdoria... Francesco è nervoso, ma il suoè finalmente finito perché dopo 12 anni è di nuovo un ... Il calvario di Fabio Ridolfi, paralizzato da 18 anni. Il suo appello allo Stato: «Aiutatemi a morire» Fabio Ridolfi ha 46 anni, vive a Fermignano (Pesaro-Urbino) e da 18 è paralizzato per via di una tetraparesi da rottura dell'arteria basilare, avuta dopo un malore improvviso.Eric Mahé, manager del pilota francese, è intervenuto all'emittente Canal+: "Stiamo chiedendo maggiori garanzie. Il ritiro di Suzuki Non cambia nulla". Ma selle in grado di soddisfare il campione del ...