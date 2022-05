Gf Vip 7, ecco i nomi dei nuovi opinionisti | Il rumor (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gf Vip 7, come già annunciato nei giorni scorsi da Dagospia quest’anno al reality Mediaset non ci saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. ecco chi, stando al sito, potrebbe sostituirle Gf Vip 7 senza Sonia e Adriana. Sonia Bruganelli lo aveva già detto durante l’edizione sei del Grande Fratello Vip 6 che per la nuova edizione non ci sarebbe stata. Pare che anche Adriana Volpe non ci sarà, così come ha scritto un paio di giorni fa Dagospia: “A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello”. E adesso il sito lancia una ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gf Vip 7, come già annunciato nei giorni scorsi da Dagospia quest’anno al reality Mediaset non ci saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.chi, stando al sito, potrebbe sostituirle Gf Vip 7 senza Sonia e Adriana. Sonia Bruganelli lo aveva già detto durante l’edizione sei del Grande Fratello Vip 6 che per la nuova edizione non ci sarebbe stata. Pare che anche Adriana Volpe non ci sarà, così come ha scritto un paio di giorni fa Dagospia: “A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello”. E adesso il sito lancia una ...

