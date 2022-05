Gabon | Aubameyang lascia la nazionale | “Avrò tanti bei ricordi”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Addio allaper Pierre-Emerick. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’attaccante del Barcellona ha deciso dire ladelall’età di 32 anni. 72 gare con la magliaese, a cui spesso ha accompagnato la fascia da capitano. Con una lettera adesso, l’ex Borussia Dortmund ha comunicato l’addio alla Federcalcioese. “Dopo 13 anni di orgoglio nel rappresentare il mio Paese, annuncio che sto terminando la mia carriera inter. Vorrei ringraziare il popoloese e tutti coloro che mi hanno sostenuto nel bene e nel male.bei, come il giorno in cui ho esordito in, o il giorno in cui ...

