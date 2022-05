Benno Neumair, i messaggi audio della madre: 'Ho paura, dentro di lui c'è una bestia' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Al processo che vede imputato Benno Neumair con l'accusa di aver ucciso, nel 2021 a Bolzano, i genitori Laura Perselli e Peter Neumair, sono stati ascoltati diversi audio che la madre aveva spedito a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Al processo che vede imputatocon l'accusa di aver ucciso, nel 2021 a Bolzano, i genitori Laura Perselli e Peter, sono stati ascoltati diversiche laaveva spedito a ...

Advertising

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Processo Benno Neumair, l'audio della madre a un’amica: ho nascosto i coltelli in cucina - medicojunghiano : RT @LaStampa: Uccise i genitori, in aula i vocali della madre di Benno Neumair: “C'è una bestia in lui, ho paura a vivere insieme” https://… - MLFranciolini : RT @SkyTG24: Processo Benno Neumair, l'audio della madre a un’amica: ho nascosto i coltelli in cucina - andreastoolbox : #Processo Benno Neumair, l'audio della madre a un’amica: ho nascosto i coltelli in cucina - GFucci58 : RT @SkyTG24: Processo Benno Neumair, l'audio della madre a un’amica: ho nascosto i coltelli in cucina -