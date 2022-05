Andrea Ballabio nominato consulente scientifico del Vimm, polo di ricerca mondiale di medicina molecolare (Di mercoledì 18 maggio 2022) Andrea Ballabio è stato nominato Scientific Advisor del Vimm, l’Istituto Veneto di medicina molecolare. Nato come braccio operativo della Fondazione ricerca Biomedica Avanzata di Padova, il Vimm può contare oggi su un team composto da 200 ricercatori da tutto il mondo suddivisi in 20 gruppi di ricerca a presidio di 5 aree di competenza.L’istituto, presieduto dal professor Francesco Pagano e oggi uno dei poli di assoluta eccellenza a livello internazionale per le ricerche svolte nel campo della medicina molecolare, si arricchisce con l’arrivo di Ballabio di una figura di assoluto rilievo per gli studi compiuti in ambito genetico e di biologia cellulare.Il noto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 maggio 2022)è statoScientific Advisor del, l’Istituto Veneto di. Nato come braccio operativo della FondazioneBiomedica Avanzata di Padova, ilpuò contare oggi su un team composto da 200tori da tutto il mondo suddivisi in 20 gruppi dia presidio di 5 aree di competenza.L’istituto, presieduto dal professor Francesco Pagano e oggi uno dei poli di assoluta eccellenza a livello internazionale per le ricerche svolte nel campo della, si arricchisce con l’arrivo didi una figura di assoluto rilievo per gli studi compiuti in ambito genetico e di biologia cellulare.Il noto ...

