Allarme da Kiev: gli occupanti russi ci negano le cure. 100mila persone a rischio colera a Mariupol (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dal fronte ucraino arriva anche il bollettino della guerra la colera e alle malattie infettive. Ebbene, stando a quanto riferisce in queste ore da Kiev Ludmylla Denisova, commissario parlamentare per i diritti umani, «circa 100mila residenti di Mariupol sono in pericolo mortale a causa della diffusione di malattie infettive, compreso il colera. Tra le cause, la mancanza di acqua potabile nella città occupata e i notevoli danni ai sistemi di filtrazione e alle pompe, per cui l’acqua potabile si mescola alle perdite degli scarichi e diventa inadatta al consumo. O meglio, la mancanza di acqua. Di condizioni igieniche. L’aumento della temperatura dell’aria. Unite alla mancanza di farmaci, minacciano la diffusione di infezioni pericolose: colera, dissenteria, escherichia coli, che causano ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dal fronte ucraino arriva anche il bollettino della guerra lae alle malattie infettive. Ebbene, stando a quanto riferisce in queste ore daLudmylla Denisova, commissario parlamentare per i diritti umani, «circaresidenti disono in pericolo mortale a causa della diffusione di malattie infettive, compreso il. Tra le cause, la mancanza di acqua potabile nella città occupata e i notevoli danni ai sistemi di filtrazione e alle pompe, per cui l’acqua potabile si mescola alle perdite degli scarichi e diventa inadatta al consumo. O meglio, la mancanza di acqua. Di condizioni igieniche. L’aumento della temperatura dell’aria. Unite alla mancanza di farmaci, minacciano la diffusione di infezioni pericolose:, dissenteria, escherichia coli, che causano ...

Advertising

mbbelluco : RT @oggisettimanale: Ottantaduesima notte di guerra. L'Oms lancia l'allarme colera a #Mariupol. È giallo sullo scambio di prigionieri dell’… - annaBusca : RT @oggisettimanale: Ottantaduesima notte di guerra. L'Oms lancia l'allarme colera a #Mariupol. È giallo sullo scambio di prigionieri dell’… - alias16g : RT @francofontana43: Guerra in stallo, ma è svolta per Azovstal Oltre 260 combattenti fuori dall'acciaieria. Kiev spera nello scambio, Mosc… - BenjaminW1892 : RT @francofontana43: Guerra in stallo, ma è svolta per Azovstal Oltre 260 combattenti fuori dall'acciaieria. Kiev spera nello scambio, Mosc… - marcoprat : RT @oggisettimanale: Ottantaduesima notte di guerra. L'Oms lancia l'allarme colera a #Mariupol. È giallo sullo scambio di prigionieri dell’… -