Valeria Marini si sarebbe innamorata dell’amico di Lulù e Jessica Selassié

(Di martedì 17 maggio 2022)avrebbe un nuovo amore infatti farebbe coppia fissa con Eddy Siniscalchi, amico intimo di. Al momento la voce non è stata confermata dalla diretta interessata, ma l’esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto sapere via social che i due farebbero coppia fissa ormai già da diverso tempo. Nelle ultime

Advertising

infoitcultura : Valeria Marini innamorata dell'amico di Lulù e Jessica Selassié: il gossip - Jerulina13 : Barù in coppia con Valeria marini all'isola il prossimo anno, sai che ridere #isolaparty #baruxisolaparty #jeru - Jerulina13 : Siccome molto probabilmente non potrò vedere l'isola party.. Qualcuno potrebbe fare domande del genere? Quella su V… - MorteRisata : riguardo ai 'baci stellari' di Valeria Marini.. ma di quali stelle si parla esattamente?? Magari di alpha draconis… - pipithauss : VALERIA MARINI E LA CAMPANA TIBETANA QUANTO STO RIDENDO -

Scopriamo cosa c'è da sapere in merito a Eddy Siniscalchi, il compagno della celebre ed amata. Imprenditore e figura nota all'interno del mondo dello spettacolo, Eddy Siniscalchi fa parlare di sé nel 2022 per la relazione sentimentale con la famosa showgirl. ...ha un nuovo amore Nelle ultime ore la vita sentimentale della stellare showgirl è tornata a far discutere, soprattutto dopo alcune segnalazioni di un possibile flirt con un caro amico ...L'Isola dei Famosi, la conduttrice cade in diretta dallo sgabello: paura in studio E' appena terminata anche questa nuova puntata del reality show. E nel ...Attimi di paura e spavento nel corso della 17esima puntata de L’Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi, in chiusura di puntata, intorno all’1.20 di notte, ha perso l’equilibrio mentre era seduta sullo sga ...