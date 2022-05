Ucraina: Svezia verso la Nato. Putin: risponderemo. Da Azovstal evacuati 264 soldati (Di martedì 17 maggio 2022) La Svezia farà richiesta di adesione all'Alleanza atlantica. Putin: l'espansione della Nato "non rappresenta una minaccia diretta per noi ma l'espansione delle infrastrutture militari in questi territori ... Leggi su feedpress.me (Di martedì 17 maggio 2022) Lafarà richiesta di adesione all'Alleanza atlantica.: l'espansione della"non rappresenta una minaccia diretta per noi ma l'espansione delle infrastrutture militari in questi territori ...

