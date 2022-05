Svas Biosana leader nella fornitura di dispositivi medici nei Balcani | acquisito il Gruppo Bormia

(Di martedì 17 maggio 2022)SpA, primario operatore del settore sanitario attivoproduzione e distribuzione didestinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan, comunica attraverso una nota “di aver sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisto del 75% delle quote rappresentative del capitale did.o.o., mentreresterà titolare del restante 25% delle proprie quote sociali”., attivadistribuzione dispecialistici di primari produttori statunitensi ed europei nei settori della cardiochirurgia, anestesia e terapia intensiva, procedure endovascolari e neuroradiologia, si rivolge a primari clienti pubblici e ...

