Militare morto a Bari: disposta autopsia Corpo rinvenuto sul lungomare Nazario Sauro (Di martedì 17 maggio 2022) Il Corpo venne rinvenuto la notte fra venerdì e sabato sul lungomare Nazario Sauro. Ipotesi originaria: suicidio. Il Militare dell'aeronautica, 50enne di Bitonto si è gettato dal palazzo sede del posto di lavoro. I magistrati hanno disposto l'autopsia sul Corpo, come riportato dall'agenzia Dire. Stando a tale notizia c'è una ferita da arma da taglio alla gola ritenuta non compatibile con l'essersi buttato da un palazzo.

