L’Iran invia armi e mercenari alla Russia? Il mistero dei voli

(Di martedì 17 maggio 2022) Almeno setteverso Mosca in un solo mese. Per tutto il 2021, invece, erano stati due. Stiamo parlando della compagnia aerea iraniana Qeshm Fars Air, sotto sanzioni da parte degli Stati Uniti dal 2019 in quanto controllata da un altro vettore iraniano sotto sanzioni, Mahan Air, e accusata di aver trasportatoe combattenti in Siria per conto del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche del, cioè i Pasdaran, anch’essi sottoposti a sanzioni statunitensi. L’improvviso aumento deicargo verso Mosca “potrebbe riflettere gli sforzi iraniani per sostenere la guerra dellain Ucraina”, ha spiegato Emanuele Ottolenghi, senior fellow presso la Foundation for Defense of Democracies, che ha analizzato le rotte. Le attività illecite di Qeshm Fars Air vanno “probabilmente oltre la ...