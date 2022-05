La giornata contro l’omofobia, bifobia e transfobia per lottare tutti i giorni (Di martedì 17 maggio 2022) La giornata internazionale contro l’omofobia, bifobia e transfobia cade oggi, il 17 maggio, una data convenzionale ma anche storica per il mondo LGBTI. Quel giorno nel 1990 l’Organizzazione mondiale della sanità rimuoveva l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie. Si celebra in Europa ogni anno ufficialmente dal 2007 quale momento di riflessione e azione per denunciare e lottare contro ogni violenza fisica, morale o simbolica legata all’orientamento sessuale. Le date sono simboliche ma la lotta contro l’omofobia trova la sua forza nella quotidianità Le date sono simboliche e servono a ricordare un evento, tuttavia una lotta è tale solo se l’impegno trova la forza e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Lainternazionalecade oggi, il 17 maggio, una data convenzionale ma anche storica per il mondo LGBTI. Quel giorno nel 1990 l’Organizzazione mondiale della sanità rimuoveva l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie. Si celebra in Europa ogni anno ufficialmente dal 2007 quale momento di riflessione e azione per denunciare eogni violenza fisica, morale o simbolica legata all’orientamento sessuale. Le date sono simboliche ma la lottatrova la sua forza nella quotidianità Le date sono simboliche e servono a ricordare un evento, tuttavia una lotta è tale solo se l’impegno trova la forza e la ...

