Ivan Perisic? "Dopo questa foto...": perché l'Inter sprofonda nel dramma (Di martedì 17 maggio 2022) Ivan Perisic si sta godendo una gita a Gardaland insieme ai figli, sfruttando il giorno libero prima dell'ultimo atto della stagione, quello che vedrà l'Inter sperare in un passo falso del Milan a Sassuolo per provare a mettere le mani anche sullo scudetto. Mentre Perisic ha staccato la spina per qualche ora, impazzano le voci di mercato che lo riguardano: la Gazzetta dello Sport si è sbilanciata parecchio, parlando di una trattativa molto avanzata tra gli agenti del croato e la Juventus. I bianconeri sarebbero pronti a fargli firmare un biennale da 6 milioni di euro, con un'opzione per il terzo anno. L'Inter invece non si è spinta oltre i 4,5 milioni, segno che non vuole fare follie per un calciatore che è sì stato determinante in questa stagione, uno dei migliori ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022)si sta godendo una gita a Gardaland insieme ai figli, sfruttando il giorno libero prima dell'ultimo atto della stagione, quello che vedrà l'sperare in un passo falso del Milan a Sassuolo per provare a mettere le mani anche sullo scudetto. Mentreha staccato la spina per qualche ora, impazzano le voci di mercato che lo riguardano: la Gazzetta dello Sport si è sbilanciata parecchio, parlando di una trattativa molto avanzata tra gli agenti del croato e la Juventus. I bianconeri sarebbero pronti a fargli firmare un biennale da 6 milioni di euro, con un'opzione per il terzo anno. L'invece non si è spinta oltre i 4,5 milioni, segno che non vuole fare follie per un calciatore che è sì stato determinante instagione, uno dei migliori ...

