Inter, Moratti: “Milan? Può succedere come quel maledetto 5 maggio” (Di martedì 17 maggio 2022) Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ai microfoni di Adnkronos ha parlato di Sassuolo-Milan, gara che si giocherà domenica Leggi su pianetamilan (Di martedì 17 maggio 2022) Massimo, ex presidente dell', ai microfoni di Adnkronos ha parlato di Sassuolo-, gara che si giocherà domenica

Advertising

cmdotcom : #Moratti: '#Scudetto #Inter, può succedere di tutto. Chissà che il 22 maggio non sia per il #Milan come il 5 maggio… - intertristi1899 : Interviste a tema sassuolo milan per -moratti -bonolis -carnevali -raspadori -ze maria -dionisi Interviste a tema… - Captivus_acm : RT @intertristi1899: Interviste a tema sassuolo milan per -moratti -bonolis -carnevali -raspadori -ze maria Interviste a tema inter sampdo… - statutos__ : RT @intertristi1899: Interviste a tema sassuolo milan per -moratti -bonolis -carnevali -raspadori -ze maria Interviste a tema inter sampdo… - PStopardi : RT @intertristi1899: Interviste a tema sassuolo milan per -moratti -bonolis -carnevali -raspadori -ze maria Interviste a tema inter sampdo… -