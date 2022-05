"Ha la leucemia, speriamo che muoia": intercettazioni, l'audio rubato che può far saltare in aria il Cremlino (Di martedì 17 maggio 2022) “Vladimir Putin ha la leucemia, è già stato operato”. È quanto emerso dall'audio rubato a un oligarca dissidente, registrato mentre parlava con un uomo d'affari americano. Quest'ultimo ha poi girato l'informazione al magazine New Lines, che ha reso note diverse rivelazioni, o presunte tali, sul leader del Cremlino. “È molto malato, speriamo che muoia. E anche presto”, alcune delle parole più forti utilizzate dal presunto oligarca russo, descritto come un ex fedelissimo di Putin, nonché come uno dei duecento uomini più ricchi della Russia. Il businessman americano ha fatto avere la registrazione audio alla stampa a condizione che non venisse compromessa la sua sicurezza né quella del suo amico. Quest'ultimo sostiene che il presidente russo sia stato operato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) “Vladimir Putin ha la, è già stato operato”. È quanto emerso dall'a un oligarca dissidente, registrato mentre parlava con un uomo d'affari americano. Quest'ultimo ha poi girato l'informazione al magazine New Lines, che ha reso note diverse rivelazioni, o presunte tali, sul leader del. “È molto malato,che. E anche presto”, alcune delle parole più forti utilizzate dal presunto oligarca russo, descritto come un ex fedelissimo di Putin, nonché come uno dei duecento uomini più ricchi della Russia. Il businessman americano ha fatto avere la registrazionealla stampa a condizione che non venisse compromessa la sua sicurezza né quella del suo amico. Quest'ultimo sostiene che il presidente russo sia stato operato ...

