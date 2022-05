Fonderia Azovstal | il mistero della bandiera bianca | le voci sui marines | cosa è successo davvero?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Dalla buia e impenetrabile rete sotterranea di ferro e calcestruzzo dell'acciaieria, un piccolo barlume di speranza si è acceso per i soldati ucraini rimasti asserragliati da settimane dopo che Mariupol è caduta in mano russa. O almeno per alcuni di loro. Perché ieri è stata concordata una tregua dei combattimenti attorno all'impianto siderurgico, per poter far uscire dalla struttura i militari ucraini feriti. In mattinata i russi avrebbero accolto nove soldati di Kiev usciti dall'acciaieria sventolando laresa e si sarebbero consegnati al comandante Alexander Khodakovsky,brigata VostokRepubblica popolare di Donetsk. Benché gli ucraini abbiano smentito la notizia, è certo che poche ore dopo un corridoio umanitario sia stato aperto ...