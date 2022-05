De Laurentiis e Spalletti al lavoro | nasce il nuovo Napoli | dubbi Koulibaly e Fabián | gli obiettivi e il nuovo attacco

Advertising

SkySport : Napoli, De Laurentiis: 'Faremo un mercato brillante, voglio una squadra cazzutissima' #SkySport #DeLaurentiis… - sportli26181512 : De Laurentiis e Spalletti al lavoro, nasce il nuovo Napoli: dubbi Koulibaly e Fabián, gli obiettivi e il nuovo atta… - cmdotcom : #DeLaurentiis e #Spalletti a lavoro, nasce il nuovo #Napoli: i dubbi #Koulibaly e #Fabián, gli obiettivi e l'attacc… - NapoliCM : ???? Spalletti resta a Napoli, ma chiede garanzie sul mercato a De Laurentiis | ESCLUSIVA ??? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Mediaset – Vertice Spalletti- De Laurentiis sul mercato: giorni decisiv… -

Il Napoli prepara l'ultima gara della stagione contro lo Spezia ma pensa anche al futuro e, già da qualche tempo, programma anche il futuro. Incontro DeSecondo quanto riferisce Sky Sport,e Desi sono visti molto nei giorni scorsi. I due si rivedranno anche domani per la presentazione del ritiro a Dimaro. ...... che ha visto tra gli altri tra il pubblico: Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Luciano. A Insigne dedicherei 'Profumo'' Nannini ha poi spiegato come Dele aveva promesso che ...Domani Luciano Spalletti incontrerà Aurelio De Laurentiis, si getteranno le basi per la prossima stagione considerato il mercato alle porte. Si parlerà dei progetti del club partenopeo, ma anche di me ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e il tecnico Luciano Spalletti dovrebbe esserci un incontro domani, durante il quale si discuterà di diversi ...