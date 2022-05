Davide Mondaini, Missione Sviluppo: il Bestseller su come massimizzare il potenziale delle PMI (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Milano, 17.05.2022 – Secondo il report di Salesforce denominato “SMB Trends” risulta che il 71% delle PMI italiane sono sopravvissute alla pandemia grazie al processo di digitalizzazione. Tali investimenti, secondo la ricerca, risultano essersi concentrati maggiormente nelle tecnologie a servizio del marketing e dell’assistenza clienti. Per tutti quegli imprenditori di Piccole e Medie Imprese che desiderano valorizzare il processo di Sviluppo d’impresa ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Davide Mondaini “Missione Sviluppo. come Sbloccare Il Valore Nascosto Della Tua Impresa Con Il Metodo Execution Strategico” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori l’esatto sistema finalizzato a fornire alle ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Milano, 17.05.2022 – Secondo il report di Salesforce denominato “SMB Trends” risulta che il 71%PMI italiane sono sopravvissute alla pandemia grazie al processo di digitalizzazione. Tali investimenti, secondo la ricerca, risultano essersi concentrati maggiormente nelle tecnologie a servizio del marketing e dell’assistenza clienti. Per tutti quegli imprenditori di Piccole e Medie Imprese che desiderano valorizzare il processo did’impresa ma non sannofare, esce oggi il libro diSbloccare Il Valore Nascosto Della Tua Impresa Con Il Metodo Execution Strategico” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori l’esatto sistema finalizzato a fornire alle ...

