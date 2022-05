Come Sta Lulù Selassiè? Ecco La Verità! (Di martedì 17 maggio 2022) A dire la sua sulla fine della love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ci ha pensato anche l’ex gieffina Nathaly Caldonazzo. La showgirl è rimasta in contatto con la principessa etiope e sa per certo che la ragazza in questo momento, sta malissimo. A dirla tutta, sembra essere a pezzi. Questo almeno è quello che sostiene Nathaly, che ha poi chiarito anche in quali rapporti è rimasta con Barù. Ma Ecco tutto quello che ha raccontato di recente la Caldonazzo! Lulù è a pezzi dopo la rottura con il fidanzato: la verità di Nathaly Caldonazzo Nathaly Caldonazzo a distanza di due mesi dalla fine del Gf Vip 6, è tornata a parlare di alcuni suoi ex compagni di avventura, soffermandosi in particolare su Lulù Selassié, alla luce della fresca rottura della ragazza con Manuel Bortuzzo. Durante i mesi di permanenza nella Casa ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 17 maggio 2022) A dire la sua sulla fine della love story tra Manuel Bortuzzo eSelassié, ci ha pensato anche l’ex gieffina Nathaly Caldonazzo. La showgirl è rimasta in contatto con la principessa etiope e sa per certo che la ragazza in questo momento, sta malissimo. A dirla tutta, sembra essere a pezzi. Questo almeno è quello che sostiene Nathaly, che ha poi chiarito anche in quali rapporti è rimasta con Barù. Matutto quello che ha raccontato di recente la Caldonazzo!è a pezzi dopo la rottura con il fidanzato: la verità di Nathaly Caldonazzo Nathaly Caldonazzo a distanza di due mesi dalla fine del Gf Vip 6, è tornata a parlare di alcuni suoi ex compagni di avventura, soffermandosi in particolare suSelassié, alla luce della fresca rottura della ragazza con Manuel Bortuzzo. Durante i mesi di permanenza nella Casa ...

