(Di martedì 17 maggio 2022) 'L'operazione di oggi conclude un'attività che da anni la Polizia di Stato ha concentrato' in alcune aree di'reprimendo le attività criminali riconducibili alle famiglie di Brancaccio, Corso ...

Advertising

fattoquotidiano : Palermo, blitz antimafia contro i mandamenti Ciaculli e Brancaccio: 31 arresti tra Sicilia, Reggio Calabria, Alessa… - infoitinterno : Blitz antimafia a Palermo, il prefetto: 'Impegno nel ricordo di Falcone, Morvillo e della scorta' - Il Sole 24 ORE - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Blitz antimafia a Palermo, 31 arresti Per 29 persone è scattato il carcere e… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Palermo, blitz antimafia contro i mandamenti Ciaculli e Brancaccio: 31 arresti tra Sicilia, Reggio Calabria, Alessandr… - PressGiochi : Blitz antimafia a Palermo: le mani del clan di Ciaculli su acqua e scommesse online: -

'L'operazione di oggi conclude un'attività che da anni la Polizia di Stato ha concentrato' in alcune aree di Palermo 'reprimendo le attività criminali riconducibili alle famiglie di Brancaccio, Corso ...Mafia, estorsioni, droga e armi. Queste le accuse formulate dalla Direzione distrettualedi Palermo che ha coordinato uncon 31 arresti: 29 indagati sono finiti in carcere, due ai domiciliari. Il, portato a termine da polizia e carabinieri, ha colpito il mandamento ...In particolare le indagini che hanno fatto luce sui nuovi vertici del clan di Brancaccio hanno accertato che, dopo un blitz condotto nel 2019 ... Alessandria e Genova asta operazione antimafia ...Mafia, estorsioni, droga e armi. Queste le accuse formulate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo che ha coordinato un blitz con 31 arresti: 29 ...