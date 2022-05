Aborto in Italia, ass. Coscioni: “Impossibile in molte aree, ospedali con 100% obiettori” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 31 (24 ospedali e 7 consultori) le strutture sanitarie in Italia con il 100% di obiettori di coscienza per medici ginecologi, anestesisti, infermieri o Oss. Quasi 50 quelli con una percentuale superiore al 90% e oltre 80 quelli con un tasso di obiezione superiore all’80%. E’ quanto emerge dall’indagine aggiornata ‘Mai Dati!’ condotta su oltre 180 strutture da Chiara Lalli, docente di Storia della medicina, e Sonia Montegiove, informatica e giornalista, resa nota con l’associazione Luca Coscioni e presentata questa mattina alla Camera dei deputati in occasione dei 44 anni dall’entrata in vigore della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. “Avere un quadro chiaro dello stato di salute di questa legge purtroppo non è facile, proprio perché non abbiamo dati aggiornati ... Leggi su italiasera (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 31 (24e 7 consultori) le strutture sanitarie incon ildidi coscienza per medici ginecologi, anestesisti, infermieri o Oss. Quasi 50 quelli con una percentuale superiore al 90% e oltre 80 quelli con un tasso di obiezione superiore all’80%. E’ quanto emerge dall’indagine aggiornata ‘Mai Dati!’ condotta su oltre 180 strutture da Chiara Lalli, docente di Storia della medicina, e Sonia Montegiove, informatica e giornalista, resa nota con l’associazione Lucae presentata questa mattina alla Camera dei deputati in occasione dei 44 anni dall’entrata in vigore della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. “Avere un quadro chiaro dello stato di salute di questa legge purtroppo non è facile, proprio perché non abbiamo dati aggiornati ...

