Una Vita, anticipazioni 16 maggio: la terribile confessione di Natalia

Natalia confesserà a Genoveva il suo segreto più intimo. La giovane, come si evince dalla trama della puntata Una Vita in onda il 16 maggio, dirà alla Salmeron che Marcos ha abusato di lei più volte quando era soltanto una ragazzina. Nel frattempo, Casilda accompagnerà Alodia dal medico per capire se è davvero incinta. Infine, Anabel scapperà dal convento, ma poi tornerà qualche ora dopo in compagnia di un uomo.

Una Vita, trama 16 maggio: Anabel fugge dal convento, ma poi ritorna con un uomo

Alodia, a fronte dello svenimento in casa Dominguez e delle nausee che la tormentano, sarà sempre più convinta di essere in attesa di un figlio da Ignacio. Per tale motivo, Casilda deciderà di accompagnarla a fare una visita medica per capire se davvero sia incinta e supportarla in questo momento difficile per ...

