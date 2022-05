Torino, partito il toto portieri: Vagnati sonda Gollini (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Torino sta cercando un portiere per la prossima stagione: Vagnati sta sondando il terreno per Gollini, le ultime Il Torino sta cercando il portiere per la prossima stagione e il nome di Gollini è tra i primi della lista. Vagnati sta sondando il terreno per l’estremo difensore dell’Atalanta. In stagione ha giocato poco al Tottenham e tornerà alla Dea al termine del prestito. I granata ci pensano e potrebbe essere una strada buona per Gollini per ritrovare continuità e spazio. Le alternative sono Cragno del Cagliari e Meret, ma su di lui il Napoli sta cercando la chiave del rinnovo. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilsta cercando un portiere per la prossima stagione:stando il terreno per, le ultime Ilsta cercando il portiere per la prossima stagione e il nome diè tra i primi della lista.stando il terreno per l’estremo difensore dell’Atalanta. In stagione ha giocato poco al Tottenham e tornerà alla Dea al termine del prestito. I granata ci pensano e potrebbe essere una strada buona perper ritrovare continuità e spazio. Le alternative sono Cragno del Cagliari e Meret, ma su di lui il Napoli sta cercando la chiave del rinnovo. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

