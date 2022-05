Milan-Atalanta 2-0, Florenzi: “Il momento è adesso” | Serie A News (Di lunedì 16 maggio 2022) Alessandro Florenzi, al termine di Milan-Atalanta 2-0, ha commentato su 'Instagram' trascinando i suoi compagni al rush finale della stagione Leggi su pianetamilan (Di lunedì 16 maggio 2022) Alessandro, al termine di2-0, ha commentato su 'Instagram' trascinando i suoi compagni al rush finale della stagione

Advertising

TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - AntoVitiello : ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e… - acmilan : #MilanAtalanta, the Match Report. It's definitely worth a read ?? - Gazzetta_it : VIDEO Parte dalla sua area, scarta tutti e segna: rivedi il coast to coast di Weah contro il Verona - AnnaL87 : RT @AloBrasil1974: Milan-Atalanta 2-0: oggi Francesco Repice si è superato ?? Unico e inimitabile ?? -