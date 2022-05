Che Dio ci aiuti 7, prime anticipazioni: nuovi protagonisti e diversi addii (Di lunedì 16 maggio 2022) Che Dio ci aiuti è una delle serie più amate dal pubblico italiano e presto inizieranno le riprese della settima stagione che si preannuncia ricca di novità soprattutto per quanto riguarda il cast. Come anticipa in anteprima assoluta il portale Bubinoblog, suor Angela e suor Costanza non saranno più presenze fisse, ma ci saranno ad intermittenza. Inoltre, arriverà una nuova madre superiora e cambieranno i protagonisti delle varie vicende. Che Dio ci aiuti 7: Suor Angela e Suor Costanza ad intermittenza La settima stagione di Che Dio ci aiuti arriverà in tv a breve visto che le riprese, come svela in anteprima il sito web Bubinoblog partiranno il prossimo 23 maggio e a quanto pare ci saranno molte novità soprattutto per quanto riguarda i vari personaggi delle storie. Nella nuova stagione della serie, infatti, non ci ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 16 maggio 2022) Che Dio ciè una delle serie più amate dal pubblico italiano e presto inizieranno le riprese della settima stagione che si preannuncia ricca di novità soprattutto per quanto riguarda il cast. Come anticipa in anteprima assoluta il portale Bubinoblog, suor Angela e suor Costanza non saranno più presenze fisse, ma ci saranno ad intermittenza. Inoltre, arriverà una nuova madre superiora e cambieranno idelle varie vicende. Che Dio ci7: Suor Angela e Suor Costanza ad intermittenza La settima stagione di Che Dio ciarriverà in tv a breve visto che le riprese, come svela in anteprima il sito web Bubinoblog partiranno il prossimo 23 maggio e a quanto pare ci saranno molte novità soprattutto per quanto riguarda i vari personaggi delle storie. Nella nuova stagione della serie, infatti, non ci ...

