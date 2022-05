Carovana rosa a Pescara le modifiche alla viabilità per la partenza della 105/a Tappa del giro (Di lunedì 16 maggio 2022) Pescara - La partenza della la 10/a Tappa del 105/o giro d'Italia di ciclismo, in programma alle 12,30 di martedì 17 maggio, da Pescara, impone misure straordinarie legate alla viabilità e l'amministrazione comunale ha predisposto sia la chiusura di tutte le aree interessate dal passaggio della Carovana rosa che le scuole. Tra le misure disposte ci sono il divieto di sosta nel parcheggio di piazza Primo Maggio, la chiusura di una parte delle aree di risulta, che saranno messi a disposizione dell’organizzazione, la chiusura delle vie del centro interessate dal passaggio della Carovana rosa, come via Nicola Fabrizi, via Venezia, via Paolucci e il ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 16 maggio 2022)- Lala 10/adel 105/od'Italia di ciclismo, in programma alle 12,30 di martedì 17 maggio, da, impone misure straordinarie legatee l'amministrazione comunale ha predisposto sia la chiusura di tutte le aree interessate dal passaggioche le scuole. Tra le misure disposte ci sono il divieto di sosta nel parcheggio di piazza Primo Maggio, la chiusura di una parte delle aree di risulta, che saranno messi a disposizione dell’organizzazione, la chiusura delle vie del centro interessate dal passaggio, come via Nicola Fabrizi, via Venezia, via Paolucci e il ...

