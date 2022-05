Calcio: Del Piero saluta Dybala, 'grazie per tutte le gioie che ci hai regalato' (Di lunedì 16 maggio 2022) Torino, 16 mag. - (Adnkronos) - "grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà". Così sui social Alessandro Del Piero saluta Paulo Dybala che oggi giocherà la sua ultima partita casalinga con la maglia della Juventus. Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Torino, 16 mag. - (Adnkronos) - "perleche ci hai, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà". Così sui social Alessandro DelPauloche oggi giocherà la sua ultima partita casalinga con la maglia della Juventus.

