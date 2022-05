Alessandra Amoroso pubblica il nuovo singolo Camera 209

(Di lunedì 16 maggio 2022) , presentato ieri sera durante la finale di Amici 2022 “Quanto mi era mancata, questa maledetta felicità” … ritrovarsi, riscoprire quella sana leggerezza e quella spensieratezza, che non significano superficialità, ma che consentono di vivere al massimo ogni istante della vita e goderne fino in fondo: questo è il messaggio contenuto in209 (Epic/Sony Music), ilbrano difuori ora ovunque (https://epic.lnk.to/209). Il brano, che è stato presentato ieri sera in anteprima live alla finale di Amici di Maria De Filippi, è stato scritto da Davide Petrella, prodotto da Zef e contiene un omaggio ai DB Boulevard e al loro celebre successo Point of view.209, canzone up-tempo dal gusto dance, è il racconto di una notte spensierata ma al tempo stesso ...

Alessandra Amoroso è tornata a casa nel talent show di Maria De Filippi: per l'esibizione alla finale di Amici ha scelto un abito svolazzante nel colore dei papaveri in fiore. Mancano meno di due mesi a "Tutto Accade a San Siro", il primo concerto di Alessandra Amoroso allo Stadio G. Meazza di Milano. L'evento, previsto per il 13 luglio, segna un importante traguardo nella ...