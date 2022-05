Quotidiani sportivi | le prime pagine | i problemi della Juventus

Advertising

JuventusUn : ?? Ecco le prime pagine dei principali #quotidiani #sportivi #nazionali?? - romanistaweb : Buongiorno giallorossi! Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola #AsRoma #LaGazzettadelloSport… - CMercatoNews : ??Buongiorno a tutti i lettori di - junews24com : Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 13 maggio 2022 - SerieBNewsCom : ??Buongiorno a tutti i lettori di -

I quotidiano, infatti, lo premiano con voti molto alti. I VOTI Per il Giornale di Sicilia , il portiere merita un 8 in pagella. I voti: Massolo 8; Buttaro 6, Lancini 5,5, Marconi 5,5, ...Le prime pagine deidi Oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali...Di lui non si parla molto, non è il giocatore che si prende i primi titoli dei quotidiani sportivi, ma ogni volta che è in campo cerca di dare il massimo. Alexis Saelemaekers è passato dall'essere un ...Secondo Tuttosport, la situazione riscatti è in bilico per il Torino. Il quotidiano assicura che c’è da decidere su Josip Brekalo perché domenica scade il diritto di riscatto dal Wolfsburg, mentre è s ...