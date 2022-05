Panic Room | David Fincher | Ho davvero esagerato con le star del film durante le riprese

Leggi su movieplayer

(Di domenica 8 maggio 2022), intervistato da Ben Affleck nel 2021, ha ammesso di avercon ledie di averle demoralizzateledella pellicola. In un'intervista del 2021 pubblicata da Variety ,si è riunito con Ben Affleck per riflettere sulla realizzazione di Gone Girl e, in quell'occasione, il leggendario regista ha anche parlato di, rivelando di non essere stato del tutto corretto nei confronti del suo castle. Nell'intervista, Affleck ha affermato di aver visionatoper prepararsi al suo ruolo ne L'amore bugiardo - Gone Girl e per farsi ...