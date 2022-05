Bonus internet veloce : come si ottiene il voucher da 300 euro (Di domenica 8 maggio 2022) Lo potranno richiedere tutti, senza limiti di Isee, e sarà un voucher da 300 euro destinato alle famiglie che non hanno una connessione internet veloce a casa; si potrà usare per avere uno sconto sull’attivazione di un contratto in fibra o adsl da almeno 30Mbps. E’ la misura che il Mise sta approntando per supportare la diffusione della banda larga nel Paese e favorire l’inclusività digitale. Ecco nel dettaglio quando sarà operativo e come si potrà ottenere. In principio era il Bonus tablet e pc, introdotto un anno e mezzo fa in piena pandemia, per permettere alle famiglie meno tecnologizzate di affrontare nel migliore dei modi le sfide digitali causate dalle restrizioni Covid, soprattutto quelle legate alla didattica a distanza dei ragazzi. Il meccanismo viene di fatto riproposto ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 8 maggio 2022) Lo potranno richiedere tutti, senza limiti di Isee, e sarà unda 300destinato alle famiglie che non hanno una connessionea casa; si potrà usare per avere uno sconto sull’attivazione di un contratto in fibra o adsl da almeno 30Mbps. E’ la misura che il Mise sta approntando per supportare la diffusione della banda larga nel Paese e favorire l’inclusività digitale. Ecco nel dettaglio quando sarà operativo esi potrà ottenere. In principio era iltablet e pc, introdotto un anno e mezzo fa in piena pandemia, per permettere alle famiglie meno tecnologizzate di affrontare nel migliore dei modi le sfide digitali causate dalle restrizioni Covid, soprattutto quelle legate alla didattica a distanza dei ragazzi. Il meccanismo viene di fatto riproposto ...

