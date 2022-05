Le mamme senza lavoro gridano vendetta. Rauti a Draghi: “Hai fatto solo propaganda sulla famiglia” (Di sabato 7 maggio 2022) “Come riporta il settimo rapporto di Save the Children “Le equilibriste: la maternità in Italia 2022” 4 madri su 10 sono costrette a lasciare il lavoro perché non riescono a conciliarlo con gli impegni della maternità per la carenza di servizi” Isabella Rauti, senatrice di FdI si sofferma sulla relazione che ha fatto scalpore. La Festa della mamma è amara. Quest’anno più di altri anni “È un dato che deve far riflettere. Il Pnrr poteva essere un’occasione importante – riflette la Rauti- ma si è rivelata un’opportunità sprecata. Perché la natalità e la famiglia non sono, a differenza di quello che aveva chiesto Fratelli d’Italia, missioni specifiche del Recovery Plan. Anche il Family Act e l’assegno unico universale per i figli non comportano una reale inversione di tendenza; e, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) “Come riporta il settimo rapporto di Save the Children “Le equilibriste: la maternità in Italia 2022” 4 madri su 10 sono costrette a lasciare ilperché non riescono a conciliarlo con gli impegni della maternità per la carenza di servizi” Isabella, senatrice di FdI si soffermarelazione che hascalpore. La Festa della mamma è amara. Quest’anno più di altri anni “È un dato che deve far riflettere. Il Pnrr poteva essere un’occasione importante – riflette la- ma si è rivelata un’opportunità sprecata. Perché la natalità e lanon sono, a differenza di quello che aveva chiesto Fratelli d’Italia, missioni specifiche del Recovery Plan. Anche il Family Act e l’assegno unico universale per i figli non comportano una reale inversione di tendenza; e, ...

