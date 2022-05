Napoli, tutti celebrano Mertens: “Tanti auguri Ciro” (VIDEO) (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDries Mertens celebrato da tutta Napoli nel giorno del suo compleanno. L’attaccante di Lovanio (Belgio) è nato il 6 maggio 1987 e oggi compie 35 anni. Tanti i messaggi sui social, a cominciare proprio dalla società partenopea che attraverso i propri canali social scrive: “Buon compleanno Dries”. Alla lista si aggiunge anche la Nazionale Belga: “Sei un grande, Ciro! Buon Compleanno”. Su Instagram, l’ex portiere del Napoli Peppe Reina gli ha dedicato una Story scrivendo: “Tanti auguri piccolo grande uomo“. Il belga è il calciatore più prolifico della storia del Napoli e con la doppietta al Sassuolo, è salito a 148 reti come leader della speciale classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia azzurra. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDriescelebrato da tuttanel giorno del suo compleanno. L’attaccante di Lovanio (Belgio) è nato il 6 maggio 1987 e oggi compie 35 anni.i messaggi sui social, a cominciare proprio dalla società partenopea che attraverso i propri canali social scrive: “Buon compleanno Dries”. Alla lista si aggiunge anche la Nazionale Belga: “Sei un grande,! Buon Compleanno”. Su Instagram, l’ex portiere delPeppe Reina gli ha dedicato una Story scrivendo: “piccolo grande uomo“. Il belga è il calciatore più prolifico della storia dele con la doppietta al Sassuolo, è salito a 148 reti come leader della speciale classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia azzurra. ...

