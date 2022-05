Mercato auto Italia - La Top 3 per alimentazione - FOTO GALLERY (Di lunedì 14 marzo 2022) Con il pesante passivo (-33%) di aprile, il Mercato Italiano prosegue il suo momento di crisi. In attesa che i nuovi incentivi diano una boccata d'ossigeno alle vendite, dopo le dieci auto più vendute, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni nei diversi segmenti, in base alle principali alimentazioni. I numeri. Nessuna particolare novità per le motorizzazioni tradizionali: benzina e diesel continuano la loro picchiata. Le prime perdono il 38,5%, quelle a gasolio il 42,9%. Per quanto riguarda le bifuel, invece, si registra un pesante calo delle vetture a metano (-73,6%), soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi, mentre è più contenuta la perdita delle Gpl (23,2%). Tra le vetture elettrificate, risultati positivi solo per le full hybrid (+11,3%), mentre calano nettamente plug-in (-17,1%) ed elettriche (-37,2%), con quest'ultime ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 14 marzo 2022) Con il pesante passivo (-33%) di aprile, ilno prosegue il suo momento di crisi. In attesa che i nuovi incentivi diano una boccata d'ossigeno alle vendite, dopo le diecipiù vendute, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni nei diversi segmenti, in base alle principali alimentazioni. I numeri. Nessuna particolare novità per le motorizzazioni tradizionali: benzina e diesel continuano la loro picchiata. Le prime perdono il 38,5%, quelle a gasolio il 42,9%. Per quanto riguarda le bifuel, invece, si registra un pesante calo delle vetture a metano (-73,6%), soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi, mentre è più contenuta la perdita delle Gpl (23,2%). Tra le vetture elettrificate, risultati positivi solo per le full hybrid (+11,3%), mentre calano nettamente plug-in (-17,1%) ed elettriche (-37,2%), con quest'ultime ...

