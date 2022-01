La 16enne che accusa tre giovani per lo stupro di Capodanno: «Volevo strapparmi la pelle per togliermi lo schifo di dosso» (Di sabato 29 gennaio 2022) La 16enne che accusa tre coetanei di stupro di gruppo dopo la festa di Capodanno 2021 in via del Podere Fiume a Primavalle rompe il silenzio. E al Corriere della Sera oggi racconta la sua versione dei fatti attraverso la portavoce Bo Guerreschi, presidente dell’associazione Bon’t Worry che si sta occupando della sua difesa legale. «Quello che ho vissuto fa schifo quindi lasciatemi in pace, devo metabolizzare», dice prima di tutto. Per poi ricordare quello che ha raccontato agli avvocati: «A momenti mi staccavo la pelle, Volevo togliermi lo schifo di dosso». Il suo corpo era coperto di lividi: per questo adesso «si è rifugiata nel mutismo». «La ragazza è in una fase molto delicata perché sa che dovrà affrontare ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) Lachetre coetanei didi gruppo dopo la festa di2021 in via del Podere Fiume a Primavalle rompe il silenzio. E al Corriere della Sera oggi racconta la sua versione dei fatti attraverso la portavoce Bo Guerreschi, presidente dell’associazione Bon’t Worry che si sta occupando della sua difesa legale. «Quello che ho vissuto faquindi lasciatemi in pace, devo metabolizzare», dice prima di tutto. Per poi ricordare quello che ha raccontato agli avvocati: «A momenti mi staccavo lalodi». Il suo corpo era coperto di lividi: per questo adesso «si è rifugiata nel mutismo». «La ragazza è in una fase molto delicata perché sa che dovrà affrontare ...

