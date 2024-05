Basket - Serie A2 2023 2024 | i risultati dei playoff

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trapani-Piacenza, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Comincia la post season della Serie cadetta, alla ricerca di un posto nella massima Serie del prossimo anno: a confrontarsi in questa ... Continua a leggere>>

l’AS Monaco firma l’impresa ad Istanbul in Eurolega! I monegaschi piegano in gara-4 la resistenza del Fenerbahce per 62-65 al termine di una sfida giocata sul filo dell’equilibrio per 40?, impatta nella serie dei quarti di finale sul 2-2 e si guadagna così la possibilità di centrare la Final ... Continua a leggere>>