F1 - Lando Norris | Ho forzato troppo e commesso un errore stupido Ma il passo è tra i più veloci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024)è sicuramente il grande deluso della Sprint Qualifying, sessione di qualifica valida per la gara corta del GP di Miami, sesta gara del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della McLaren si è reso infatti artefice di un venerdì ad alti ritmi, ma ha vanificato i suoi sforzi a causa di un erroraccioin occasione della Q3. Il britannico si è infatti imposto con solidità sia in Q1 che in Q2 con le gomme medie, salvo poi sbagliare completamente il primo settore nel time attack del Q3, accontentandosi soltanto della nona piazza con un ritardo di +0.831 rispetto a Max Verstappen, come sempre in pole position. Grande il rammarico del nativo di Bristol (considerato il grande outsider di Verstappen per questo weekend) che, in fase di commento, ha cercato di spiegare quanto accaduto: “Ho...