Milei contro Pedro Sanchez - si occupi delle accuse di corruzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Le allusioni del ministro dei trasporti spagnolo Oscar Puente su un presunto consumo di "sostanze" da parte del presidente argentino Javierhanno suscitato una dura risposta da parte di Buenos Aires. In un comunicato diffuso venerdì sera (ora locale) a nome dell'Ufficio della Presidenza argentina non solo vengono respinte "le calunnie ed ingiurie" del ministro Puente, ma si invita lo stesso presidente del Governo spagnolo,, "a occuparsi di problemi più importanti come ledinei confronti di sua moglie". Il comunicato prosegue auspicando "un'azione celere della giustizia per il bene del Regno di Spagna" e affermando che "lo scandalo logora la stabilità della sua Nazione e pertanto anche le relazioni con l'Argentina". La nota conclude inoltre criticando l'alleanza di ...