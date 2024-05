Il retroscena sul faccia a faccia tra Meloni e il re di Giordania | cosa c' è sul piatto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Cravattino nero lei, cravatta lilla lui: la premier Giorgiariceve, ieri, è il tardo mattino, poco prima di mezzogiorno, il re diAbdullah II Ibn Al Hussein. Piove a dirotto quando l'auto grigia del regnante hashemita entra nel cortile d'onore di Palazzo Chigi, a Roma. Una stretta di mano, le foto di rito, e poi un salottino, dentro il palazzo, le bandiere dietro, quella giordana e quella italiana. Parlano. Parlano per circa quaranta minuti,e re Abdullah. Sul tavolo c'è, ovviamente, la situazione in Medioriente: dopo l'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas, dopo la risposta di Israele, dopo le notizie, degli ultimi mesi, il fronte di Gaza e i possibili accordi. La presidente e il sovrano auspicano che gli sforzi diplomatici per un cessate il fuoco sostenibile e il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di ...