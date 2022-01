Elezioni presidente della Repubblica | diretta | Fumata nera | Mattarella in testa | 389 voti C' è l' intesa della maggioranza per il mandato bis Letta | grazie presidente Salvini | Draghi governi

(Di sabato 29 gennaio 2022) La notte non ha portato consiglio e la settima votazione per l'elezione del Quirinale, cominciata alle 9,30, va verso lacon la gran parte dei partiti diche, dopo non...

Advertising

elio_vito : Sono franco, ma non tiratore...???? - Corriere : E alle 11.33 Renzi annuncia: «Oggi gli faccio il cucchiaio» - Corriere : Il centrodestra ora è a pezzi. E Forza Italia «sfiducia» Salvini - AAlciato : Il Presidente della Repubblica non lo votano i cittadini. Ma i cittadini votano chi poi sceglie il Presidente della… - debrouille92 : RT @localteamtv: Matteo Salvini, Lega: 'Sono sereno e orgoglioso' #MatteoSalvini #Presidente #Elezioni #Mattarella #localteam -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni presidente

Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento, alle telecamere della maratona Mentana in onda su La7 ogni giorno per seguire lein corso per eleggere il prossimodella Repubblica. '...... ai leader e al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità nell'ambito delle istituzioni democratiche, di togliere il mio nome dalla discussione e di chiedere alMattarella la ...ROMA. Pesano le astensioni: anche al settimo scrutinio è arrivata la fumata nera sull'elezione del presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, sul quale si è registrata la convergenza dei partiti ...(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2022 "Chiedo a tutti di togliere il mio nome dalla discussione". Lo dice Pier Ferdinando Casini in una dichiarazione alla stampa alla Camera parlando ...