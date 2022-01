Covid oggi Lombardia, 18.555 contagi e 88 morti: bollettino 29 gennaio (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 18.555 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 gennaio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 88 decessi. I nuovi casi di positività a fronte di 167.214 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’11%. Nelle ultime 24 ore sono morte 88 persone, per un totale di 37.046 decessi nella Regione da inizio pandemia. Cala il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari, dove ci sono oggi 3.072 pazienti, 92 meno di ieri. In terapia intensiva, invece, i ricoverati sono 254, due più di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 18.555 i nuovida coronavirus292022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 88 decessi. I nuovi casi di positività a fronte di 167.214 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’11%. Nelle ultime 24 ore sono morte 88 persone, per un totale di 37.046 decessi nella Regione da inizio pandemia. Cala il numero dei ricoverati nei repartiordinari, dove ci sono3.072 pazienti, 92 meno di ieri. In terapia intensiva, invece, i ricoverati sono 254, due più di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

