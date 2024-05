Ucraina - Macron | Non escluso invio truppe se Russia sfonda linea del fronte

La Russia non può sfondare la linea del fronte ucraino, a costo di impedirlo inviando militari Nato. La preoccupazione per quella che nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in una nuova avanzata russa non preoccupa solo Kiev, che ha iniziato a ricevere i primi rifornimenti di armi dagli ...

Continua a leggere>>

Il presidente francese torna a mettere in guardia Mosca in un'intervista al The Economist: "Siamo stati troppo titubanti nel definire i limiti delle nostre azioni nei confronti di qualcuno che non li ha più e che è l'aggressore" Il presidente francese torna a mettere in guardia la Russia: in caso ...

Continua a leggere>>