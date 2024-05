Mosca - ' Macron? Frasi che seguono il suo ciclo settimanale'

(Di giovedì 2 maggio 2024) Le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel, che è tornato a ipotizzare l'invio di truppe in Ucraina, "sono in qualche modo legate ai giorni della settimana". Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Apparentemente, questo ha qualcosa a che fare con i giorni della settimana, questo è il suo", ha affermato la portavoce.

Macron e le tre minacce mortali per l'Europa: Putin, la lotta Usa-Cina, i nazionalisti (ma non Meloni) - I pensieri cupi del presidente francese per i rischi di natura geopolitica, industriale, democratica che incombono sul vecchio continente. A cui chiede uno ...

Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti accusano la Russia di aver usato armi chimiche; mosca risponde, accuse odiose - Secondo il Dipartimento di Stato americano, le truppe russe hanno utilizzato in Ucraina la cloropicrina, sostanza chimica vietata dai trattati internazionali ...

Ucraina, Macron: "Non escluso invio truppe se Russia sfonda linea del fronte" - Le parole del presidente francese al The Economist: 'Non escludo nulla perché davanti a noi c’è qualcuno che non esclude nulla' ...

