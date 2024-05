Meloni e il Re di Giordania | Cooperiamo per l’assistenza dei civili a Gaza Al lavoro per la de-escalation

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 2 maggio 2024) La premier Giorgiaha ricevuto il Re Abdullah II dia Palazzo Chigi in una giornata in cui l’accordo tra Hamas ed Israele sta subendo una piega negativa, con una nuova battuta d’arresto. L’incontro è avvenuto in un momento importante e cruciale. La premier e il Re di“hanno discusso della situazione in Medio Oriente, auspicando che gli sforzi diplomatici in corso per un cessate il fuoco sostenibile e il rilascio dei prigionieri, in linea con la Risoluzione 2728 del Consiglio di Sicurezza ONU, abbiano presto successo”.e il Re di: “Impegno perumanitaria a” “I due leader si sono concentrati sulla situazione umanitaria- rende noto Palazzo Chigi-. Il Presidenteha espresso forte ...