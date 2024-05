5 tecniche di biohacking per hackerare il patrimonio genetico e ringiovanire

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di lunedì 29 aprile 2024) La ricerca della longevità in buona salute è da sempre un obiettivo umano. Con l’allungamento dell’aspettativa di vita, diventa sempre più una realtà tangibile. Entro il 2050, gli studi più accreditati prevedono che il numero di persone oltre i 65 anni raddoppierà, raggiungendo 1,6 miliardi. Questo spinge la scienza verso nuovi orizzonti, come l’age reversal, l’inversione del processo di invecchiamento, ispirando anche un movimento fai-da-te chiamato. Vi raccomandiamo... Skinification: 4 prodotti di bellezza e benessere per pelle, unghie, denti e capelli Cos’è il? La definizione “” ...