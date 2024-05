La Georgia spaccata dalle proteste Ma non è questione di alleanza con la Russia…

(Di giovedì 2 maggio 2024) Leche da diversi giorni animano lariaccendono i fari su Tbilisi, capitale da diverso tempo a cavallo tra Occidente e Oriente. Ovvero tra un percorso di integrazione al blocco euroatlantico avviato dopo la guerra con la Russia del 2008 e un richiamo a un appeasement con il grande ex dominatore d’epoca imperiale InsideOver.

Il popolo georgiano in piazza con la bandiera delle cinque croci e con la bandiera europea in questo momento rappresenta il vero spirito europeo. I manifestanti chiedono all’esecutivo di combattere l’ingerenza russa mentre quello si piega sul modello cremliniano con una legge sugli agenti ... Continua a leggere>>

Il popolo georgiano in piazza con la bandiera delle cinque croci e con la bandiera europea in questo momento rappresenta il vero spirito europeo. I manifestanti chiedono all’esecutivo di combattere l’ingerenza russa mentre quello si piega sul modello cremliniano con una legge sugli agenti ... Continua a leggere>>

In Georgia continuano le manifestazioni contro la legge sugli "agenti stranieri", che l'opposizione ritiene sia ispirata alla Russia di Vladimir Putin e che serva solo a eliminare il dissenso. Almeno otto manifestanti sono rimasti feriti nella notte durante le proteste vicino al Parlamento di... Continua a leggere>>

georgia, la protesta non si ferma: dopo gli scontri in migliaia tornano in piazza contro il governo - Los Angeles, nuove proteste pro Gaza: scontri nel campus dell'Università della California Arresti si sono verificati anche all'Università del Wisconsin, a Madison, mentre all'Università dell'Arizona ...

Continua a leggere>>

I fatti di Tbilisi mostrano una georgia a metà tra Europa e Russia - Le proteste violente avvenute nella capitale georgiana simboleggiano la profonda divisione interna al Paese caucasico e alla sua società ...

Continua a leggere>>

Chi finanzia le proteste nelle università americane - “George Soros e i suoi attivisti di sinistra pagano gli agitatori che alimentano l’esplosione delle proteste radicali contro Israele ... Ohio State University ed Emory in georgia sono state create e ...

Continua a leggere>>