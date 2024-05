Disney Lorcana Card Reveal | vi sveliamo in anteprima una carta del set 4!

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il gioco di carte collezionabilista combattendo duramente per affermarsi in un mondo di TCG inossidabili e molto più “anziani”, arricchendosi espansione dopp espansione di meccaniche e peculiarità. Per questo siamo più che felici di essere parte del processo di arricchimento del gioco, oggi che Ravensburgher ci ha scelto per mostrarvi inuna delle carte della nuovissima espansione in uscita il 17/5/2024 nei negozi specializzati e altrove (negozi di giocattoli e affini) il 31/5/2024. Il Set 4: Il Ritorno di Ursula “Una tempesta sta crescendo nel magico reame di. Un potente glimmer di Ursula, liberatosi dal Grande Illuminarium, è finalmente pronto a iniziare il suo piano malvagio. Quanto si spingerà oltre la strega del mare pur di ottenere potere su tutta ...

