Challenger Cagliari 2024 - Luciano Darderi dominante | Ugo Carabelli raccoglie appena tre game

(Di giovedì 2 maggio 2024)! L’attuale numero 60 del mondo si qualifica per i quarti di finale del175 di: 6-3, 6-0 in un’ora e dieci minuti di gioco: domani affronterà uno tra l’argentino Federico Coria e il numero 1 del tabellone Frances Tiafoe, che ha affrontatoun mese a Houston, perdendo in due set lottati.ha approcciato decisamente meglio il match rispetto alla sfida contro Tirante del primo turno: subito molto dentro l’incontro, reattivo, mette pesantezza in tutti gli scambi e riesce immediatamente a strappare il servizio al suo avversario. Un break che viene mantenuto serenamente per tutto il set: l’italo-argentino va vicino a renderlo doppio sull’1-3, ma riesce a strappare nuovamente la battuta a Ugo...

Lorenzo Musetti sfiderà Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno dell'ATP Challenger 175 di Cagliari 2024 , torneo in corso sulla terra rossa. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, scende in campo il tennista carrarino, che in Sardegna ha l'occasione per ritrovare un po' di punti e di

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-J.Cerundolo , incontro valevole per il secondo turno dell'ATP Challenger 175 di Cagliari 2024 , torneo in corso di svolgimento sulla terra rossa. Esordio insidioso per l'azzurro, che al primo round ha potuto usufruire di un bye. Il suo avversario, invece, è

Luciano Darderi e Ugo Carabelli sono in campo per la sfida di secondo turno al torneo Challenger 175 di Cagliari , ma dopo il primo set, vinto dall'azzurro di origini sudamericane per 6-3, è arrivata la pioggia a rovinare i piani. Il maltempo si è abbattuto sulla Sardegna e ha portato allo stop

Sardegna Open, Dessì e Sanna fuori con onore - Buona prova di Niccolò Dessì e Alberto Sanna nel tabellone di doppio del Sardegna Open, l'Atp 175 challenger in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Tc cagliari. Nella sfida che ieri se

Tennis: Sonego 'Giocare in Italia sempre speciale, mi dà marcia in più' - In campo a cagliari, sarà poi a Roma e, in caso di eliminazione ai primi turni, si sposterà a Torino TORINO (ITALPRESS) - 'Con cagliari, Roma e Torino abbiamo tre tornei consecutivi in Italia di altis

Sardegna Open, Darderi: "Tanti obiettivi: Roland Garros, Olimpiadi e anche una presenza in Coppa Davis…" - Oggi a frapporsi fra Darderi e il Sardegna Open c'è un altro argentino, Camilo Ugo Carabelli, in un torneo che potrebbe consolidare una volta di più la fama dell'italoargentino come specialista

