Bayern Monaco | offerta per Maignan e Theo Hernandez

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilè pronto a presentare un'al Milan per due giocatori, Mike. Già a gennaio il club bavarese era pronto ad un affondo per il portiere rossonero, ora lo cose si fanno più serie e decise. I tedeschi sono pronti a mettere sul piatto 65 milioni di euro ed un ricco contratto per l'estremo difensore della nazionale francese. Una cifra però lontana dagli 80 milioni che il Milan avrebbe richiesto. Una cifra ritenuta troppo alta dai tedeschi che hanno anche dubbi sull'integrità fisica del portiere oggetto di ripetuti problemi muscolari. Di sicuro questo conferma quanto ormai non viene negato nemmeno dai dirigenti rossoneri, cioè che davanti ad offerte importanti nessun giocatore è incedibile. La novità è invece l'interessamento per il laterale ...