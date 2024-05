La Russia prende Berdichy Ucraina | Mosca è riuscita a sfondare Macron | Se rompono il fronte - non escludiamo l’invio di truppe

(Di giovedì 2 maggio 2024) Lanon puòla linea delucraino, a costo di impedirlo inviando militari Nato. La preoccupazione per quella che nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in una nuova avanzata russa non preoccupa solo Kiev, che ha iniziato a ricevere i primi rifornimenti di armi dagli Stati Uniti dopo l’approvazione dell’ultimo pacchetto di aiuti da circa 60 miliardi di dollari. Il timore che gli uomini di Vladimir Putin possano dilagare è presente anche all’Eliseo, tanto che, mentreha raso al suolo la cittadina di Chasiv Yar, uno degli obiettivi della sua lenta avanzata, e conquistato il villaggio di, sempre nella zona di Avdiivka, il presidente Emmanueltorna a prospettare il coinvolgimento diretto di militari europei nel conflitto: “Se i russi ...

Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti accusano la russia di aver usato armi chimiche; Mosca risponde, accuse odiose - Secondo il Dipartimento di Stato americano, le truppe russe hanno utilizzato in Ucraina la cloropicrina, sostanza chimica vietata dai trattati internazionali ...

Ucraina, Macron: "Non escluso invio truppe se russia sfonda linea del fronte" - Le parole del presidente francese al The Economist: 'Non escludo nulla perché davanti a noi c’è qualcuno che non esclude nulla' ...

Ucraina, Macron: truppe di terra se Mosca sfonda fronte. La città di Chasiv Yar «è carbonizzata» - Guerra russia-Ucraina, si continua. Mentre alcune infrastrutture energetiche sono state danneggiate nella regione russa di Oryol a seguito di un attacco di droni ucraini, gli Usa rendono noto che da..

